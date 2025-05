Sul suo canale YouTube in lingua italiana, Fabrizio Romano ha parlato anche del futuro di Cesc Fabregas e di Nico Paz

“L’intenzione molto chiara del Como, lo dico da più di un mese, è avere Fabregas allenatore anche per la prossima stagione. Tutto sarà da formalizzare poi, il club è pronto ad aprire il mercato con l’allenatore come figura fondamentale. Nonostante l’insistenza del Bayer Leverkusen, il Como ha ricevuto una chiara indicazione: si aspetta che Fabregas resti e lo vede fondamentale anche in chiave mercato.