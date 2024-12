Douglas Luiz è attualmente ai box per infortunio e finora ha totalizzato soltanto 9 presenze alla Juventus: ecco le ultime sul suo futuro

Douglas Luiz è attualmente ai box per infortunio e finora ha totalizzato soltanto 9 presenze alla Juventus, con 0 gol e 0 assist all'attivo. Aggiornamenti importanti sul brasiliano in chiave mercato arrivano da Fabrizio Romano dopo i rumors degli ultimi giorni sul suo futuro. Ricordiamo che la Juve lo ha pagato circa 50 milioni di euro in estate.