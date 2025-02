Le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa potrebbero lasciare strascichi pesanti. Il tecnico nerazzurro, dopo l'eliminazione subita ai danni del Bruges, aveva puntato il dito contro Lookman: "Il rigore non doveva calciarlo lui, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto. I rigoristi erano De Ketelaere e Retegui, però evidentemente era euforico e c’è stato questo episodio. Potevamo sbagliarlo anche con qualcun altro, però non è stato un bel gesto". Non si è fatta attendere la risposta del giocatore che attraverso i social ha detto di sentirsi "ferito, è stato irrispettoso". Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, con molta probabilità l'attaccante lascerà l'Atalanta al termine della stagione.