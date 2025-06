Romano – Clamoroso Osimhen: ha rifiutato l’offerta dell’Al Hilal di Inzaghi!

L'attaccante Victor Osimhen ha rifiutato proprio in queste ore la ricca proposta dell'Al Hilal di Simone Inzaghi

Come riportato da Fabrizio Romano, nonostante l'accordo raggiunto tra il club saudita e il Napoli per il pagamento della clausola da 75 milioni di euro, Osimhen ha detto no alla Saudi Pro League.