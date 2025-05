Romano: “Vlahovic-Juventus: ecco l’ipotesi più probabile per il futuro”

Domenica Dusan Vlahovic è tornato al gol contro l'Udinese, ma si va sempre più verso l’addio alla Juventus nella prossima finestra di mercato estiva . Come riportato da Fabrizio Romano , non cambia il piano delle parti: Vlahovic è pronto a lasciare la Juventus in estate.

Non ci sono trattative in corso per prolungare il suo contratto con il club bianconero, attualmente in scadenza a giugno 2026. La partenza di Vlahovic rimane l’ipotesi più probabile per il futuro, al termine della stagione.