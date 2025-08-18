FC Inter 1908
Sky – Sancho non andrà alla Roma: il giocatore non ha dato l’ok al trasferimento

Jadon Sancho non vestirà la maglia della Roma nella prossima stagione
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Jadon Sancho non vestirà la maglia della Roma nella prossima stagione. L’esterno inglese ha deciso, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, di non dare il proprio consenso al trasferimento in giallorosso, bloccando così ogni trattativa.

"Jadon Sancho non andrà alla Roma. L’esterno inglese ha deciso di non dare l’ok per il trasferimento in giallorosso. Non sarà quindi il giocatore del Manchester United un nuovo rinforzo per la rosa a disposizione di Gasperini per la prossima stagione. Giallorossi che, intanto, continuano a lavorare per arrivare a Bailey dell’Aston Villa".

