Milan Skriniar doveva passare in questi giorni dal Psg al Galatasaray di Mauro Icardi. Tutto fatto per l'accordo per un prestito di sei mesi con ingaggi pagato interamente dal club turco. Ma l'ex capitano dell'Inter aveva sempre manifestato l'ambizione di tornare in Italia. E potrebbe presto essere accontentato.