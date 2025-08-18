Kristjan Asllani si prepara a lasciare l'Inter. Il centrocampista albanese è infatti più vicino al Bologna

Kristjan Asllani si prepara a lasciare l'Inter. Il centrocampista albanese è infatti più vicino al Bologna. I due club, secondo le ultime indiscrezioni, stanno ragionando su un trasferimento a titolo definitivo. Di conseguenza, l'altra pretendente al calciatore, il Torino, avrebbe cambiato obiettivo.