Kristjan Asllani si prepara a lasciare l'Inter. Il centrocampista albanese è infatti più vicino al Bologna. I due club, secondo le ultime indiscrezioni, stanno ragionando su un trasferimento a titolo definitivo. Di conseguenza, l'altra pretendente al calciatore, il Torino, avrebbe cambiato obiettivo.
Sky – Asllani vicino al Bologna, il Toro cambia obiettivo: “Contatti per Nicolussi Caviglia”
Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky, infatti, i granata avrebbero messo ora gli occhi su Nicolussi Caviglia, in uscita dal Venezia dopo la retrocessione in Serie B:
