"Importanti novità in casa Napoli sul mercato. Si è momentaneamente bloccata la trattativa con il Galatasaray per il trasferimento di Victor Osimhen. Gli azzurri, come già annunciato nelle scorse ore, aspettavano le garanzie bancarie richieste, che non sono però state fornite dal club turco. Questo ha bloccato dunque l’operazione. Seppur non obbligatorie a livello UEFA, il Napoli ha comunque richiesto queste garanzie che il Gala non ha al momento concesso"