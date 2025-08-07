FC Inter 1908
calciomercato

Il club italiano avrebbe rifiutato un'offerta da 40 milioni di euro per Nico Paz, centrocampista argentino che piace tantissimo ai nerazzurri
Marco Macca Redattore 

Se ne è parlato a lungo in ottica Inter ma, come si è capito fin da subito, il Como è un osso duro in sede di mercato e di certo non lascerà andare via Nico Paz a condizioni favorevoli.

La conferma arriva dall'ultima notizia di Gianluca Di Marzio di Sky Sport, secondo cui il club italiano avrebbe rifiutato un'offerta da 40 milioni di euro per Nico Paz, centrocampista argentino che piace tantissimo ai nerazzurri. Di più: la valutazione del calciatore, stando a quanto emerge, sarebbe di 70 milioni di euro circa. Scrive il giornalista:

"Como, rifiutata un'offerta da 40 milioni dal Tottenham per Nico Paz: la valutazione del club italiano è di 70 milioni".

