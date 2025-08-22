Il Tottenham potrebbe tornare alla carica per Nico Paz. Gli inglesi già a inizio agosto ci avevano provato in maniera molto chiara per il talento argentino, offrendo 40 milioni di euro al Como. Come riporta Gianluca Di Marzio, i lombardi, però, hanno rifiutato la proposta specificando come la valutazione dell’ex Real Madrid sia di 70 milioni di euro.