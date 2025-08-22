Il Tottenham potrebbe tornare alla carica per Nico Paz. Gli inglesi già a inizio agosto ci avevano provato in maniera molto chiara per il talento argentino, offrendo 40 milioni di euro al Como. Come riporta Gianluca Di Marzio, i lombardi, però, hanno rifiutato la proposta specificando come la valutazione dell’ex Real Madrid sia di 70 milioni di euro.
Alla ricerca di un calciatore offensivo che possa prendere il posto dell’infortunato Maddison, il Tottenham potrebbe tornare su Nico Paz
"Ora però i londinesi potrebbero farsi nuovamente avanti per il classe 2003, con un’offerta più alta rispetto a quella presentata un paio di settimane fa".
