Albert Gudmundsson resta alla Fiorentina. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, i viola avrebbero raggiunto un accordo di massima con il Genoa per acquistare il cartellino a titolo definitivo dell'attaccante islandese (in passato accostato anche all'Inter), che nell'ultima stagione ha giocato in viola in prestito.