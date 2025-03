Sullo sfondo ci sono Mancini e Tudor, ma la Juventus non ha ancora preso una decisione: i bianconeri, infatti, non vogliono impegnarsi oltre la fine del campionato. L’idea è quella di concedere al futuro allenatore come possibilità queste ultime settimane aggiungendo anche una clausola per poter interrompere il contratto per non vincolarsi a prescindere da come finirà questa stagione.