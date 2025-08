Son Heung-Min lascia il Tottenham. L'attaccante sudcoreano, capitano degli Spurs e a Londra da 10 stagioni, ha confermato la sua volontà di cambiare aria: "Ho chiesto di essere ceduto. Si tratta della scelta più difficile della mia vita, ma ho già deciso di andare via. Qui ho dato il mio meglio e ora ho bisogno di una nuova sfida. Sono arrivato a Londra da ragazzo che non parlava inglese e adesso me ne vado da uomo, ringrazio a tutti i tifosi per l'amore che mi hanno dato in tutti questi anni".