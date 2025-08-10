FC Inter 1908
calciomercato

Thiaw al Newcastle, Ravezzani: “Capolavoro Milan ma poi non scandalizzatevi se…”

Thiaw al Newcastle, Ravezzani: “Capolavoro Milan ma poi non scandalizzatevi se…” - immagine 1
Il Milan sta formalizzando l'operazione con il Newcastle per la cessione del difensore tedesco Malick Thiaw: il commento di Ravezzani
Matteo Pifferi Redattore 

Il Milan sta formalizzando l'operazione con il Newcastle per la cessione del difensore tedesco Malick Thiaw.

Thiaw al Newcastle, Ravezzani: “Capolavoro Milan ma poi non scandalizzatevi se…”- immagine 2
Getty Images

Un'operazione da 40 mln di euro circa, anche se nelle ultime ore le cifre emerse sono anche più alte e scollinano quota 40.

Leoni Inter
Getty

Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha detto la sua su questa trattativa, ormai arrivata al rush finale:

"Comunque Thiaw a 38 mln più 4 è una specie di capolavoro del Milan. Poi però non scandalizzatevi se il Parma ne vuole 35 per Leoni"

