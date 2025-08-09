Il Milan è ad un passo dal formalizzare la cessione di Malick Thiaw al Newcastle per una cifra vicina ai 35 mln di euro più 5 di bonus. A riportarlo è Sky Sport che conferma come i rossoneri si stiano già muovendo per il sostituto.
Sky – Thiaw al Newcastle, affare in chiusura. Il Milan torna su Leoni: le cifre e l’alternativa
Il Milan è ad un passo dal formalizzare la cessione di Malick Thiaw al Newcastle. I rossoneri pensano anche a Leoni per sostituire il tedesco
"Il club tornerà sui due nomi sempre stati ai primi posti in lista: Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo. La valutazione di Leoni è oltre i 30 milioni, più bassa invece quella di Comuzzo sui 25 milioni.
Nel frattempo il classe 2005 della Fiorentina è uscito nel primo temo della sfida odierna contro lo United a causa di un problema alla bocca dello stomaco", si legge su Gianlucadimarzio.com.
