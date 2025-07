Il centrocampista è tra gli obiettivi del club francese a cui non dispiace '"l'idea di ingaggiare un giovane giocatore francese con un alto potenziale"

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 luglio 2025 (modifica il 20 luglio 2025 | 21:22)

In Francia parlano del fratello di Thuram, Khéphren e di un interesse del PSG che potrebbe diventare concreto nonostante la Juventus, dove è arrivato nella passata stagione, lo ritenga centrale nel suo progetto. Il giocatore, che è insieme a Marcus e si sta allenando con lui in attesa di tornare in Italia, sarebbe nella lista dei centrocampisti a cui il club parigino sta pensando per rinforzare la rosa di Luis Enrique.

"Per molto tempo, l'attenzione si è concentrata su Marcus Thuram, ora sistemato all'Inter. Questa volta, è il fratello minore ad attirare l'attenzione. Potente, centrale e verticale nel suo gioco, Khéphren Thuram porterebbe un ventaglio di giocate complementari agli attuali titolari dell'allenatore spagnolo", scrivono nell'ambiente parigino.

"Negli uffici di Camp des Loges, l'idea di ingaggiare un giovane giocatore francese con un alto potenziale e una buona adattabilità tattica sta prendendo sempre più piede. La dirigenza sportiva prevede anche possibili assenze prolungate nel fitto calendario 2025-2026. Ma non sarà una questione facile da risolvere. La Juve non ha intenzione di cedere il giocatore e sta preparando anche un piano per rinnovare il suo contratto, con aumento dell'ingaggio, per scoraggiare qualsiasi tentativo esterno".

Servirebbero ad oggi almeno 40 mln. Un possibile scambio con Randal Kolo Muani è stato menzionato in fase di discussione, ma non è ancora stata fatta alcuna mossa concreta. Il PSG ha i mezzi per fare la differenza nella trattativa, ma tutto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, ancora sotto contratto fino al 2028. Il contesto parigino, più che mai incentrato su giocatori francesi ad alto potenziale, potrebbe però pesare sulla bilancia", si legge in Francia.

(Fonte: psgmercato.fr)