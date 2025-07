Maurizio Pistocchi ha condiviso la sua opinione in merito all’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Il giornalista sportivo non nasconde il suo scetticismo a proposito di quanto dichiarato dal tecnico nella sua prima...

Maurizio Pistocchi ha condiviso la sua opinione in merito all'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Il giornalista sportivo non nasconde il suo scetticismo a proposito di quanto dichiarato dal tecnico nella sua prima conferenza in rossonero. "Allegri torna al Milan - dal quale fu cacciato a furor di popolo dopo una imbarazzante sconfitta con il Sassuolo, dopo essere stato cacciato due volte dalla Juventus - e, come prima cosa, ribadisce ai tifosi rossoneri - già scottati dallo spettacolo sopportato in questi ultimi 3 anni-che del gioco non gli interessa niente, e che conta solo il risultato", ha ribadito il giornalista. Una parte dei tifosi del Milan ha risposto con argomentazioni diverse, ma il giornalista ha ribattuto colpo su colpo: CONTINUA A LEGGERE.