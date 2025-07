Federico Bernardeschi torna in Serie A. L'ex calciatore di Fiorentina e Juventus, reduce da tre stagioni in MLS con la maglia del Toronto FC, è ufficialmente un calciatore del Bologna. Avrà sulle spalle la maglia numero 10, come annunciato proprio dal club emiliano in queste ore. Per Bernardeschi dunque una nuova opportunità in Italia con la speranza magari di rientrare anche nel giro della nazionale nell'anno che porta al mondiale.