UFFICIALE – Bertola è un nuovo giocatore dell’Udinese: ecco il comunicato

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Udinese ha annunciato l'ingaggio del difensore Nicola Bertola, in passato accostato anche all'Inter. Ecco la nota del club friuliano:

"Bertola è uno dei migliori difensori emergenti del panorama italiano ed è reduce da una stagione di alto profilo disputata con lo Spezia in Serie B in cui ha segnato 3 gol in 28 partite. Difensore moderno, tecnico e fisico rappresenta un prospetto di assoluto livello sullo scenario internazionale".