Importante colpo di mercato per l'Atalanta: il club bergamasco si è assicurato le rpestazioni di Sergej Levak, centrocampista classe 2006 che arriva a parametro zero dalla Roma. Il croato, considerato uno dei migliori talenti dell'ultimo campionato Primavera, era nel mirino di numerosi club, in Italia e in Europa, inclusa l'Inter.