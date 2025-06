UFFICIALE / Kevin de Bruyne è un nuovo giocatore del Napoli

Questa mattina è arrivato in Italia e dopo le visite mediche svolte a Villa Stuart, con tanti tifosi ad accoglierlo, Kevin de Bruyne ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli. Dopo le esperienze in Germania e in Inghilterra, il giocatore belga giocherà anche in Serie A. Il Club azzurro ha ufficializzato il suo arrivo dopo l'incontro nella residenza romana di De Laurentiis. "Il re è qui", ha scritto la società sul suo profilo ufficiale e lo mostra in una foto sul trono, con spada e scudo.