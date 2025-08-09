"Il Manchester United è lieto di confermare che Benjamin Sesko è entrato a far parte del club, previa registrazione. Il nazionale sloveno ha firmato un contratto fino a giugno 2030. Nelle ultime due stagioni, Sesko ha segnato più gol di qualsiasi altro giocatore under 23 nei cinque maggiori campionati europei. Il ventiduenne ha segnato 21 gol e fornito sei assist per il RB Lipsia durante l'ultima stagione".