Altro colpo monstre del Manchester United che, dopo Cunha e Mbeumo, si porta a casa anche Benjamin Sesko dal Lipsia per la bellezza di 85 milioni di euro. Ecco il comunicato dei Red Devils:
"Il Manchester United è lieto di confermare che Benjamin Sesko è entrato a far parte del club, previa registrazione. Il nazionale sloveno ha firmato un contratto fino a giugno 2030. Nelle ultime due stagioni, Sesko ha segnato più gol di qualsiasi altro giocatore under 23 nei cinque maggiori campionati europei. Il ventiduenne ha segnato 21 gol e fornito sei assist per il RB Lipsia durante l'ultima stagione".
"Ha già collezionato 41 presenze e segnato 16 gol con la Slovenia da quando è diventato il più giovane esordiente di sempre della sua nazionale nel 2021".
(Fonte: manutd.com)
