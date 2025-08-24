Andrea Mandorlini torna ad allenare in Romania: l'ex difensore dell'Inter è il nuovo tecnico del Cluj. Per Mandorlini si tratta della terza esperienza sulla panchina della formazione rumeno dopo la parentesi dal 2009 al 2010 (quando vinse anche il titolo) e quella dal 2023 al 2024.
L'ex difensore nerazzurro si siederà per la terza volta sulla panchina della formazione rumena dopo le esperienze del 2009 e del 2023
