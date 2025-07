Il difensore sengalese, classe '94, torna in Italia dopo l'esperienza in Romania con il Cluj: giocherà con il club pugliese

Ibrahima Mbaye torna a giocare in Italia: l'ex difensore dell'Inter, dopo un'esperienza in Romania con il Cluj, riparte dalla Serie C. Il senegalese ha firmato un accordo annuale con il Team Altamura, formazione pugliese militante nel girone C.

"Ibrahima Mbaye è un nuovo calciatore del Team Altamura. Ennesimo colpo di mercato per il Team Altamura che si è assicurata le prestazioni del senegalese, classe 1994, Ibrahima Mbaye. Dopo la sua parentesi in Romania con il CFR Cluj e 142 presenze in Serie A con Inter, Livorno e Bologna, Mbaye ha deciso di affrontare la sua prima esperienza in Serie C, firmando un accordo che lo legherà al sodalizio biancorosso fino al prossimo 30 giugno. Benvenuto Ibrahima… benvenuto Nuovo Leone!".