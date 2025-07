UFFICIALE – François Modesto è il nuovo dt della Juventus

La prima esperienza del dirigente come Direttore Sportivo e Responsabile dell'Area Scouting risale al 2016 in Grecia, all'Olympiacos, vincendo tre campionati e una coppa nazionale. Poi nel 2019 il passaggio in Inghilterra, al Nottingham Forest, dove nel ruolo di Director of Football chiude il suo triennio con la promozione del club inglese in Premier League dopo 23 anni di assenza. Successivamente, nell'estate del 2022, l'arrivo in Italia, al Monza, neopromosso in Serie A, dove veste i panni del Direttore dell'Area Tecnica, restando in carica fino alla fine del 2024.