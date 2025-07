Il Barcellona e il Manchester United hanno raggiunto un accordo per il prestito di Marcus Rashford fino al 30 giugno 2026. L'accordo prevede anche un'opzione di acquisto dell'attaccante inglese. Il giocatore ha firmato questo pomeriggio il suo contratto come nuovo giocatore del Barcellona e ha rilasciato alcune dichiarazioni.

"Il Barcellona è un club dove i sogni delle persone diventano realtà. Anche per me è molto importante ciò che rappresenta il club e mi sento come a casa, e questo è stato un fattore determinante nella mia scelta. Mi sento come se entrassi a far parte di una famiglia".