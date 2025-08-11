Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Atletico Madrid ha annunciato l'ingaggio di Giacomo Raspadori dal Napoli

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Atletico Madrid ha annunciato l'ingaggio di Giacomo Raspadori dal Napoli. Ecco la nota dei Colchoneros:

"Giacomo Raspadori è ora un giocatore dell'Atlético Madrid, dopo che il nostro club e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il suo trasferimento al nostro club".