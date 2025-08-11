Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Atletico Madrid ha annunciato l'ingaggio di Giacomo Raspadori dal Napoli. Ecco la nota dei Colchoneros:
UFFICIALE – Raspadori lascia il Napoli, è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid
Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Atletico Madrid ha annunciato l'ingaggio di Giacomo Raspadori dal Napoli
"Giacomo Raspadori è ora un giocatore dell'Atlético Madrid, dopo che il nostro club e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il suo trasferimento al nostro club".
"L'attaccante si è sottoposto alle visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas - Invictum dell'Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid. Da lì, si è recato presso la sede del club presso lo stadio Riyadh Air Metropolitano, dove ha firmato il suo contratto quinquennale con il nostro club".
(Fonte: atleticodemadrid.com)
