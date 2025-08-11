FC Inter 1908
UFFICIALE – Raspadori lascia il Napoli, è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Atletico Madrid ha annunciato l'ingaggio di Giacomo Raspadori dal Napoli
Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Atletico Madrid ha annunciato l'ingaggio di Giacomo Raspadori dal Napoli. Ecco la nota dei Colchoneros:

"Giacomo Raspadori è ora un giocatore dell'Atlético Madrid, dopo che il nostro club e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il suo trasferimento al nostro club".

"L'attaccante si è sottoposto alle visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas - Invictum dell'Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid. Da lì, si è recato presso la sede del club presso lo stadio Riyadh Air Metropolitano, dove ha firmato il suo contratto quinquennale con il nostro club".

(Fonte: atleticodemadrid.com)

