È ufficiale Rios dal Palmeiras al Benfica: ecco le cifre finali

E' ufficiale il trasferimento del colombiano Richard Rios, a lungo 'inseguito' dalla Roma, dal Palmeiras al Benfica. Lo ha annunciato la società paulista, precisando che il giocatore saluterà la 'torcida' biancoverde oggi in occasione della partita di campionato fra lo stesso Palmeiras e l'Atletico Mineiro (calcio d'inizio alle 17.30 ora brasiliana).

L'affare è stato concluso per 30 milioni di euro, che il Benfica pagherebbe in un'unica soluzione. Di questa cifra il 70% andrà al Palmeiras, il 10% al calciatore e la somma restante sarà divisa tra Guarani (13,4%) e Flamengo (6,6%). Rios era al Palmeiras dal 2023, quando il 'Verdao' lo acquistò dal Guarani per 7 milioni di reais, pari a circa un milione di euro.