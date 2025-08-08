Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha annunciato la cessione di Giovanni Simeone al Torino. Ecco la nota del club azzurro:
UFFICIALE – Il Napoli cede in attacco: Simeone è un nuovo giocatore del Torino
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha annunciato la cessione di Giovanni Simeone al Torino
"La SSC Napoli ufficializza la cessione di Giovanni Simeone al Torino F.C. con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni".
"Simeone ha collezionato 103 presenze con il Napoli tra tutte le competizioni, realizzando 14 gol, di cui 5 in Champions, e 4 assist".
(Fonte: sscnapoli.it)
