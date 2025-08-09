Dopo 73 presenze condite da 15 gol, Florian Thauvin lascia l'Udinese. L'attaccante francese si trasferisce a titolo definitivo al Lens.
UFFICIALE – Udinese, Thauvin ceduto a titolo definitivo al Lens: il comunicato
Il club friulano saluta l'attaccante francese, capitano nell'ultima stagione, che ha scelto di tornare in patria
Florian lascia il club dopo 2 stagione e mezza in cui ha compiuto un percorso importante che lo ha riportato ai vertici del calcio europeo ed alle porte della nazionale, ritrovandosi pienamente grazie all'ambiente di Udine tanto da diventare anche capitano nella passata stagione.
Udinese Calcio augura a Florian le migliori fortune per il ritorno in Ligue 1, il ricordo di quanto fatto insieme rimarrà impresso.
Merci Flo.
(udinese.it)
