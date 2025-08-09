Il club friulano saluta l'attaccante francese, capitano nell'ultima stagione, che ha scelto di tornare in patria

Florian lascia il club dopo 2 stagione e mezza in cui ha compiuto un percorso importante che lo ha riportato ai vertici del calcio europeo ed alle porte della nazionale, ritrovandosi pienamente grazie all'ambiente di Udine tanto da diventare anche capitano nella passata stagione.