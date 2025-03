Juve, si parla di Conte per il futuro. Ma possibile che non ci sia un'altra via senza tornare al passato?

"Ci stiamo chiedendo se c'è una terza via alla Juve, ma ce ne sono tante. Conte? C'ho in testa quell'immagine di lui in tuta che dopo aver visto la campagna acquisti ha salutato tutti a preparazione in corso e ha mollato la Juve. Non vuol dire che non può tornare, ma il problema è a monte. Ossia il programma che una società seria, da rifondare ai livelli di vertice. Serve un programma veramente serio, che può essere interpretato da Conte, Pioli, Zidane, non ci vedo Gasperini...Io comincerei dalla testa, rimettere a posto i quadri e scegliere poi l'allenatore più adatto, che abbia una certa impronta bianconera".