GdS – Vlahovic, c’è un club che lavora sotto traccia? La situazione

Milan, Inter e Napoli "possono sperarci" ma al momento non si sono fatte vive per mostrare interesse per il calciatore

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 luglio 2025 (modifica il 12 luglio 2025 | 21:46)

Ormai si è capito: Dusan Vlahovic è fuori dai piani della Juve. Il calciatore ha un contratto che scade nel 2026 e lui pesa quasi venti mln all'anno sul bilancio bianconero, in più nel suo contratto c'è un bonus che gli permetterebbe di arrivare a 12 mln all'anno in questa stagione.

La Gazzetta dello Sport parla del calciatore serbo e della situazione contrattuale così: "Alla Continassa vorrebbero risparmiare più possibile ma sono consapevoli di dover fare un sacrificio in caso di cessione, considerato che quella cifra venne inserita al momento della firma (nel gennaio 2021) per dare un riconoscimento al suo agente. Rispetto a qualche tempo fa, la percezione è che anche l’attaccante si sia adagiato sull’idea di cambiare strada: ma la componente economica non è un dettaglio da poco e rischia d’incidere quantomeno sulle scelte a breve termine".

Il calciatore senza garanzie non ha fretta di lasciare la Juve e sarebbe disposto ad arrivare alla fine del contratto piuttosto che accettare una destinazione che non lo convince. Ha già messo in chiaro che non ha intenzione di accettare club che non sono di prima fascia. "L’idea che comincia a materializzarsi sul suo conto è che abbia un club sotto traccia pronto a ad accontentarlo, ma che non vuole trattare con la Juve - almeno non adesso - perché non è disposto a pagare il cartellino al prezzo attuale di mercato", si legge sulla rosea.

Le italiane — E fino ad una vera e propria offerta si parla (e forse anche si fantastica) di tre mete in Italia a cui il giocatore non direbbe no: Milan, Inter e Napoli. "Nessuno delle società potenzialmente in corsa, però, si è fin qui palesato e difficilmente lo farà in tempi brevi. Qualcosa di più è emerso sul fronte del Milan (che valuta pure altre ipotesi) ma il club rossonero potrebbe esporsi al massimo per coprire la metà dell’ingaggio partendo dalla base degli 8 milioni, tenendo fuori il bonus che la Juve deve al calciatore e al suo agente". La Juve quindi aspetta che si palesi qualche club europeo: tra i club che potrebbero interessarsi al giocatore ci sarebbe il Barcellona.