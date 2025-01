Da giorni vi stiamo raccontando che Nicola Zalewski è il primo nome sulla lista dell'Inter per rafforzare gli esterni in questa finestra invernale di mercato. In queste ore queste voci si sono intensificate e hanno trovato conferma. In Francia invece parlano di un forte interesse nei confronti del giocatore da parte dell'Olympique Marsiglia. Secondo quanto riporta Foot Mercato, la Roma e il club francese si starebbero avvicinando ad un accordo per il 23enne polacco.