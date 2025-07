Paolo Ziliani sta documentando da mesi la situazione in casa Juventus per quanto concerne gli esborsi di mercato. Una situazione complicata, con giocatori pagati tanto che hanno reso meno delle aspettative. L'estate scorsa, ricorda Ziliani, la Juventus aveva messo a segno tre "colpi da novanta". "La somma delle spese sostenute per Koopmeiners (60 milioni), Douglas Luiz (50) e Nico Gonzalez (40) dava, per l’appunto, 150 milioni". Ma gli investimenti non erano solo tre. "Ce n’era uno dormiente ed era quello di Conceiçao che a differenza di Koop, Douglas e Nico era stato aggregato da Giuntoli alla truppa solo in prestito, sia pure oneroso (10 milioni), con l’accordo che se Madama a fine stagione avesse voluto acquistarlo avrebbe dovuto pagare al Porto la clausola da 30 milioni inserita nel contratto. Risultato: su indicazione di Tudor, che sembra avere apprezzato il contributo dato alla causa da Chico diversamente da quello dei “tre tenori”, Conceiçao è stato a sua volta acquistato. Con una variante rispetto al precedente accordo: poiché avvalersi della clausola avrebbe imposto a Madama il versamento in un’unica soluzione di 30 milioni tutti e subito, essendo la Juve impossibilitata a farlo (Exor è già dovuta intervenire con due iniezioni di aumento di capitale da 15 + 15 milioni), è stato concordato un pagamento rateizzato in quattro tranches e però il totale da corrispondere è stato aumentato da 30 a 32 milioni", spiega il giornalista. "Un quarto investimento monstre perfezionato solo oggi: quello dell’ala portoghese che già faceva parte dell’organico e la cui permanenza non aggiunge nulla alla rosa. Un investimento costato in tutto la bellezza di 42 milioni (10 di prestito + 32 di acquisto)", conclude Ziliani.