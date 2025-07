Delle plusvalenze in casa Juventus, Paolo Ziliani si occupa da anni come testimoniano i suoi numerosi articoli pubblicati sul Fatto Quotidiano e all'interno della sua newsletter. La situazione, nonostante i procedimenti aperti dalla Consob, non pare essere cambiata. Anche in questa sessione di calciomercato Ziliani rileva delle operazioni non corrette: "Ormai siamo al ridicolo e tornare a parlarne è diventato stucchevole. Fregandosene dei regolamenti, fregandosene della Consob, fregandosene delle sanzioni patite due anni fa con la cacciata dall’Europa da parte dell’UEFA, la penalizzazione di 10 punti in Serie A e la squalifica di 8 anni complessivi per i suoi quattro dirigenti apicali Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini per l’illecito compiuto, reiterato per anni ed elevato a sistema, quello delle plusvalenze fittizie, la Juventus, o meglio la nuova Juventus subentrata di peso al vecchio CdA del fuorilegge nonché fuggiasco Andrea Agnelli continua a fare quello che facevano i furbacchioni della gestione precedente: le plusvalenze farlocche. Con una differenza: oggi le fa alla luce del sole, annunciandole nei comunicati ufficiali in cui viene spiegato che è la Consob che si sbaglia e che la Juventus è nel giusto".