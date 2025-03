Paolo Ziliani ha dedicato una riflessione alla reazione dei tifosi della Juventus in relazione alla notizia che nella prossima stagione potrebbe essere Roberto Mancini a guidare la squadra bianconera. A Torino è appena arrivato Tudor, che dovrà cercare di trovare l'equilibrio che con Thiago Motta non c'era. Il giornalista sportivo, nella sua riflessione, si mostra stupito soprattutto di una cosa: sentire che il no compatto dei tifosi juventini a Mancini è dovuto al suo essere ex interista. Fatto inoppugnabile. E tuttavia se fossi nei loro panni mi preoccuperei per un motivo ben più serio e allarmante: e cioè per come lavorò, Mancini, nei suoi primi quattro anni all’Inter (dal 2004 al 2008) e poi al Manchester City (2009-13), al Galatasaray (2013-14), ancora all’Inter (2014-2016) e infine allo Zenit San Pietroburgo (2017-18), prima di abbandonare la carriera di allenatore di club per darsi a quella di c.t. (Italia e poi Arabia)".

Un allenatore da campionato

Paolo Ziliani ricorda: "Abbiamo ricordato l’episodio per dire con chiarezza, e senza tanti giri di parole, che Moratti – che alla fine della telenovela ha cacciato Mancini sostituendolo con Mourinho – non solo ha agito bene: ma ha agito benissimo. Soltanto per i tromboni di casa nostra, infatti, le 4 stagioni di Mancini all’Inter possono essere considerate positive. Mancini passerà alla storia (del pallone) come l’allenatore capace di vincere 3 scudetti consecutivi all’Inter dopo un lunghissimo digiuno: ma in realtà il suo solo merito è stato quello di trovarsi seduto sulla panchina giusta al momento giusto, ovverosia nell’anno dell’esplosione di Calciopoli. Se la procura di Napoli avesse intercettato Moggi e i suoi ladroni ai tempi di Cuper, e se i giudici avessero mandato la Juve in B e penalizzato il Milan nell’estate del 2002, l’Inter di Cuper avrebbe vinto lo scudetto a tavolino e avrebbe vinto, con le mani in tasca, il ridicolo campionato del dopo-sentenze. Se la procura di Napoli avesse intercettato Moggi e i suoi ladroni ai tempi di in quell'ambSimoni, e se i giudici avessero mandato la Juve in B e penalizzato il Milan nell’estate del 1998, l’Inter di Simoni avrebbe vinto lo scudetto a tavolino e avrebbe vinto, fischiettando, anche il campionato-burla del dopo-sentenze. Insomma: dei 3 scudetti conquistati da Mancini, 2 li avrebbe vinti anche Elisabetta Canalis, se fosse stata in panchina. Questa è la pura e sacrosanta realtà". Insomma, secondo il giornalista sportivo se la Juve pensa a Mancini il tifoso bianconero dovrebbe preoccuparsi di una sola cosa. Il cammino in Champions League.