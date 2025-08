Paolo Ziliani è tornato a parlare di Dusan Vlahovic, acquistato dalla Juventus tre anni e mezzo fa. Il prezzo dell'attaccante e le aspettative che lo accompagnavano, andavano di pari passo: 91,6 milioni: 70 di base fissa, 10 di bonus e 11,6 di commissioni agli agenti. Il giocatore firmò un contratto quinquennale e la Juventus si accordò per corrispondergli uno stipendio che partiva dai 7 milioni netti del primo anno e arrivava a 12 netti (23 lordi) nell’ultima stagione, la 2025-26. Il giornalista sportivo ha fatto il punto sulla situazione dell'attaccante serbo in casa Juve: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Ziliani ha analizzato il peso di Vlahovic nella Juventus e di cosa la società bianconera abbia in mente per lui.