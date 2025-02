Continua a far discutere l'eliminazione della Juventus ad opera dell'Empoli dalla Coppa Italia. Dopo l'eliminazione dalla Champions League ad opera del Psv è tempo di nuovi processi alla squadra di Thiago Motta. Il tecnico ha chiesto scusa per il passo falso di ieri dicendo di vergognarsi di come la Juve ha giocato. Parole dure avvallate da un giudizio generale molto critico nei confronti dei bianconeri. Anche Paolo Ziliani ha voluto accendere i riflettori su alcune riflessioni dopo la sconfitta di ieri: "Quando un solo uomo basta a demolire uno squadrone costato 250 milioni solo contando l'ultimo mercato: sia che si chiami Perisic, 36 anni, PSV, sia che si chiami Maleh, 26 anni, Empoli, il risultato non cambia. Altro che Koopmeiners o chi volete voi. Incartati".