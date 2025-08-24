FC Inter 1908
L'analisi del giornalista sportivo che si sbilancia subito sulla stagione del Milan
Paolo Ziliani ha definito una "non sorpresa" la sconfitta del Milan con la Cremonese. L'analisi del giornalista sportivo si è concentrata su Massimiliano Allegri: "Nonostante la sola cosa che Allegri sappia fare, e alla quale si dedichi anima e corpo, è chiudersi in difesa e chi s’è visto s’è visto, ieri al termine di Milan-Cremonese 1-2 vinta dai grigiorossi neo promossi con pieno merito (cosa che lo stesso Allegri ha riconosciuto), abbiamo visto il tecnico livornese andare in tv visibilmente rintronato, col sorriso forzato delle migliori - o peggiori, fate voi - occasioni, a dire che il Milan aveva perso perché nelle azioni dei gol non c’era stata la “percezione del pericolo” e perché la squadra non era scesa in campo “con la necessaria cattiveria”.

"E insomma: magari mi sbaglio e a cominciare dalla 2^ giornata il Milan inanellerà un filotto di vittorie e di prestazioni entusiasmanti che il Milan di Sacchi, al confronto, sembrerà poca cosa. Tutto può essere. Ma poiché non è quel che penso (e non lo penso da tempo immemore) preferisco dirlo subito: non ci voleva proprio, dopo tutte le disgrazie degli ultimi anni (leggi: avvento delle proprietà americane Elliott e Red Bird, insediamento nella stanza dei bottoni di dirigenti inventati e totalmente inetti come Furlani e Ibrahimovic, svendita selvaggia dei migliori giocatori come se il Milan fosse diventato l’Empoli o il Sassuolo), il ritorno di Max Allegri sulla panchina del Diavolo. Si rischia addirittura, ripensando a Fonseca e a Conceiçao, di ritrovarsi a pensare, tra qualche mese, che si stava meglio quando si stava peggio", ha concluso Paolo Ziliani nella sua riflessione dedicata al Milan e al suo tecnico, Max Allegri.

 

