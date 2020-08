Libero – L’ultima mossa di Messi fa sognare l’Inter. E c’è già l”intermediario perfetto’

“Mentre Cristiano Ronaldo incassa la seconda cocente delusione europea a Torino, Leo Messi sceglie Milano. Attenzione, parliamo per il momento solo di mercato immobiliare, perché le voci di (calcio) mercato sono state ampiamente smentite dall’ad dell’Inter, Beppe Marotta“. Apre così l’articolo di Libero in merito all’acquisto di una casa, da parte di Messi, a due passi dalla sede dell’Inter. Una location da sogno, nell’avveniristica Torre Solaria, in Viale della Liberazione proprio dove è situata la nuova sede dell’Inter. Proprio come il papà – anche lui ha comprato casa a Milano, anche se i motivi sembrano essere principalmente fiscali -, anche Leo avrà un attico con vista sul quartier generale nerazzurro.

MOSSA INTER – “Quella di Leo, che invece ha già la residenza nella Recanati dei suoi avi, è tutto quello che serve per prefigurare un affare da sogno per il popolo nerazzurro”, spiega Libero che porta anche delle argomentazioni a sostegno di tale tesi: il contratto di Messi è rinnovabile ma scade nel 2021 e la trattativa per il prolungamento si è interrotta visti i rapporti non idilliaci con il presidente attuale Bartomeu, il cui mandato scadrà tra l’altro nel 2021. Messi però attualmente ha una clausola da 700 mln ma l’eventuale acquisto per l’Inter “sarebbe un colpo di immagine pazzesco a livello globale per Suning, e l’ex compagno di nazionale e vicepresidente Javier Zanetti sarebbe un intermediario perfetto per la trattativa”, ribadisce il quotidiano.