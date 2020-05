Zanetti: “Messi all’Inter? Non c’è mai stata la minima possibilità. Credo peraltro che…”

Lionel Messi all’Inter? Nelle scorse settimane se n’è parlato tanto, ma nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di Sportweek, Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, ha spiegato come stanno realmente le cose: «Ho grandissimo rispetto per Leo. Potrei dire qui che gli ho parlato, per fare bella figura. Ma la verità è che non ho mai affrontato l’argomento con lui, non c’è mai stata la minima possibilità. E credo peraltro che lui stia molto bene a Barcellona», ha detto.