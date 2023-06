UFFICIALE – Messi lascia il PSG, il comunicato del club francese

Il contratto dell'attaccante argentino, in scadenza di contratto il 30 giugno, non sarà dunque rinnovato. Durante un'intervista a ESPN, lo stesso Messi ha confermato l'addio ai parigini: "Sono contento di aver avuto l'opportunità di rappresentare il Psg. Mi è piaciuto giocare per questa squadra accanto a giocatori così grandi. Voglio ringraziare il club per la grande esperienza e opportunità che mi hanno dato di giocare a Parigi", le sue parole.