Tra campo e futuro, saranno giorni importanti per Stefan de Vrij. La finale di Champions League, infatti, precederà i colloqui con l'Inter per il possibile rinnovo del contratto in scadenza.