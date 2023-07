GdS – Milan, incontro per Frattesi: l’Inter frena e vira su Samardzic, il motivo

Il club nerazzurro mette in standby l'operazione per il centrocampista del Sassuolo: i rossoneri tentano l'assalto

Il Milan prova il sorpasso per Davide Frattesi . Il club rossonero è pronto a passare alla fase due, ovvero la trattativa vera e propria: come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi ci sarà l’incontro tra Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, e Giovanni Carnevali, omologo del Sassuolo.

Il piano dei rossoneri è chiaro: niente aste. “Occorrerà discutere, negoziare e magari anche studiare una formula che possa permettere alle parti di raggiungere un’intesa e condurre l’affare in porto. Difficile, ma non impossibile: la sensazione è che azzeccare i tempi, in questa trattativa, sarà fondamentale. E che le manovre dell’Inter su Samardzic potrebbero spianare la strada, almeno in parte”.