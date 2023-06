Pedullà – Inter, Milinkovic-Savic pista fredda e difficilmente si scalderà

"Inseriamo il Milan nella lotta a Frattesi. Il giocatore vuole giocare in un centrocampo a tre e Pioli per accontentarlo dovrebbe cambiare modulo. Si aspetta di capire come si posizionerà l'Inter quando cederà Gosens o Brozovic o entrambi". Così Alfredo Pedullà a Sportitalia parlando della corsa al giocatore del Sassuolo alla luce dell'offerta che il Newcastle ha fatto per prendere dal club rossonero Sandro Tonali.