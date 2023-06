GdS – Lukaku dice no ai soldi dell’Al Hilal: vuole restare all’Inter ed è fiducioso

L’Inter vuole ripartire dalla Lu-La nella prossima stagione. Non ha dubbi Simone Inzaghi, che spera di avere ancora a disposizione Romelu Lukaku e di averlo a pieno regime sin da subito. Il prestito di Big Rom scadrà a fine giugno e i nerazzurri presto incontreranno il Chelsea per trattare nuovamente. In mezzo, le sirene arabe: l’Al Hilal vorrebbe infatti Lukaku per la prossima stagione.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “Romelu Lukaku dice no all'Al Hilal e a un trasferimento in Arabia Saudita. La sua priorità è restare all'Inter, ma anche se la conferma in maglia nerazzurra non fosse possibile complice un mancato accordo tra il club di viale della Liberazione e il Chelsea, ritiene comunque prematuro, a 30 anni, un suo trasferimento nella Saudi Pro League. Vuole continuare la sua carriera in Europa, meglio se nell'Inter, e provare a vincere altri trofei per arrivare agli Europei del 2024 e poi i Mondiali del 2026 al top della formazione.