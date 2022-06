Sky – Mkhitaryan, no alla Roma per l’Inter: “Questo fattore ha avuto un peso importante”

Cosa c'è dietro la scelta di Henrikh Mkhitaryan di vestire la maglia dell'Inter e di non rinnovare con la Roma. Lo svela Sky Sport

Cosa c'è dietro la scelta di Henrikh Mkhitaryan di vestire la maglia dell'Inter e di non rinnovare con la Roma. Lo svela Sky Sport, che si sofferma su un aspetto in particolare: "Nel futuro del centrocampista armeno, in scadenza di contratto al 30 giugno, ci sarà l’Inter: nei giorni scorsi il club nerazzurro era fiducioso di aver fatto il massimo per convincere Mkhitaryan (che aveva già dato un ok verbale al club allenatore da Simone Inzaghi), ed effettivamente così è stato. Per il calciatore adesso è pronto solo da firmare un biennale da circa 4.5 milioni di euro a stagione. Nella scelta un fattore che ha assunto un peso importante è stata la possibilità di giocare in Champions League il prossimo anno", si legge.