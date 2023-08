Montezemolo: “Lukaku alla Juve? No, nemmeno in foto. Ha fatto perdere una Champions all’Inter”

Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari e noto tifoso della Juventus, ha parlato così della possibilità che Romelu Lukaku si vesta di bianconero

"Lukaku alla Juventus? Non lo vorrei neanche in foto, ha pure fatto perdere la Champions all’Inter. Leclerc invece certamente lo confermerei, è bravo e non credo siano liberi piloti più forti di lui. Ma nel presente chi guida la Rossa è l’ultimo dei problemi".