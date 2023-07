Moretto a FCIN1908: “Difesa Inter? Demiral non priorità. Tra Pavard, Tomiyasu e Umtiti…”

Matteo Moretto fa chiarezza sul dopo Milan Skriniar in casa Inter. Sul canale Twitch di FCIn1908, l’esperto di calciomercato ha parlato così dei profili accostati ai nerazzurri per la difesa. “Demiral piace, ma non mi risulta che sia il primissimo nome. Credo stiano cercando un altro profilo. Pavard a gennaio lo avevano contattato seriamente e si era informato su Milano, ma ha offerte importanti in Premier League. Non ti saprei dire un nome preciso, ma non terrei Demiral in cima alla lista.